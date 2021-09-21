Эксперт: энергопереход в России пройдет намного быстрее, чем прогнозировали еще год назад

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Энергетический переход в России, как и в целом в мире, произойдет гораздо быстрее, чем прогнозировалось еще год назад, так как цены на "зеленую" энергию некоторых отобранных на последнем отборе проектов ВИЭ-генерации оказались ниже, чем у традиционной генерации. Такое мнение ТАСС выразил директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) Алексей Жихарев.

"Результаты инвестиционного отбора проектов 2021 года демонстрируют, что энергопереход не только в мире, но теперь и в России произойдет намного быстрее, чем прогнозировали еще год назад. Инвесторы готовы развивать ВИЭ в России, несмотря на крайне ограниченный сегмент рынка и жесточайшую конкуренцию. Главный результат - настоящая революция в цене на "зеленую" энергию, которая опустилась ниже уровней традиционной генерации", - пояснил Жихарев.

Он добавил, что заявленная цена на электроэнергию по отдельным проектам ветряной энергетики приблизилась к энергоценам на рынке "на сутки вперед" (РСВ, сектор оптового энергорынка по торговле реально выработанными киловатт-часами). Таким образом, ВИЭ-генерация стала одним из самых дешевых источников в энергосистеме страны.

Согласно результатам отбора проектов объектов, работающих на возобновляемых источниках энергии, которые были опубликованы ранее, компания "Ветропарки ФРВ" (входит в совместное предприятие "Фортума" и Роснано) в течение 2025-2027 годов построит в России 39 объектов ветряной генерации суммарной мощностью 1,39 ГВт, а структура компании "Новавинд" (входит в госкорпорацию "Росатом") построит дополнительные 460,74 МВт ветряной генерации. Также "Русгидро" победило с тремя проектами малых гидроэлектростанций в Кабардино-Балкарии, Чечне и Дагестане, а в солнечной генерации были отобраны проекты общей мощностью почти 775 МВт.

О программе поддержки "чистой" энергетики

Меры государственной поддержки строительства генерирующих объектов на основе возобновляемых источников энергии, предполагающие возврат инвестиций с гарантированной доходностью, работают до 2024 года, но отборы проектов по этой программе уже завершены.

Вторая программа поддержки ВИЭ-генерации будет работать с 2025 года по 2035 год. Изначально ее объем предполагался на уровне 400 млрд рублей, однако в итоге был сокращен до порядка 350 млрд рублей. В Минэнерго РФ ожидают, что до 2035 года в России будет введено около 6,7 ГВт ВИЭ-мощности.