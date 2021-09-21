СПЧ предлагает сертифицировать и маркировать средства для дезинфекции и дезинсекции

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) приветствует предложение Роспотребнадзора внести дезинсекцию и дезинфекцию в перечень видов деятельности, на которые требуются лицензии, и предлагает сертифицировать и маркировать дезинфицирующие средства. Об этом ТАСС сообщил глава совета Валерий Фадеев во вторник.

"Что касается предложения Роспотребнадзора - внести в список лицензирования деятельность по проведению дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных работ - мы это предложение, безусловно, поддерживаем", - сказал Фадеев. "Нужна маркировка, нужно подвергать эти средства экспертизе и маркировать те, которые прошли экспертизу, на них должно быть указано, что эти средства эффективны", - добавил он.

По словам главы СПЧ, анализ Роспотребнадзора показывает, что большое число дезинфицирующих средств неэффективны. "Целый ряд средств завозится из-за границы, причем завозится из соседних стран, тех, которые входят в Евразийский экономический союз. Эти средства, на наш взгляд, необходимо подвергать экспертизе, а производство этих дезинфицирующих средств должно быть лицензировано", - заявил он.

Роспотребнадзор предложил внести дезинсекцию и дезинфекцию в перечень видов деятельности, на которые требуются лицензии. Проект изменений в ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", подготовленный ведомством, опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Ранее стало известно о гибели женщины и ее внучки в Москве в результате отравления арбузом из магазина "Магнит". Расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека"). В столичном управлении Роспотребнадзора сообщали, что в арбузе нашли вещества для дезинсекции.