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Росприроднадзор начнет проверки операторов по перевалке нефтепродуктов на следующей неделе

В ведомстве отметили, что на этой неделе происходит оформление соответствующих документов

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Росприроднадзор начнет внеплановые проверки операторов морских терминалов по перевалке нефтепродуктов на следующей неделе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Со следующей недели начнутся проверки. На этой [неделе] оформляем соответствующие документы", - отметили в ведомстве.

Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила Росприроднадзору до 15 декабря 2022 года внепланово проверить 86 операторов морских терминалов по перевалке нефтепродуктов в портах.

Росприроднадзор должен ежеквартально представлять в правительство доклад о результатах проверок. Срок исполнения поручения - до 26 декабря 2022 года.

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