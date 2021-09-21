Росприроднадзор начнет проверки операторов по перевалке нефтепродуктов на следующей неделе

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Росприроднадзор начнет внеплановые проверки операторов морских терминалов по перевалке нефтепродуктов на следующей неделе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Со следующей недели начнутся проверки. На этой [неделе] оформляем соответствующие документы", - отметили в ведомстве.

Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила Росприроднадзору до 15 декабря 2022 года внепланово проверить 86 операторов морских терминалов по перевалке нефтепродуктов в портах.

Росприроднадзор должен ежеквартально представлять в правительство доклад о результатах проверок. Срок исполнения поручения - до 26 декабря 2022 года.