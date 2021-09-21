На дальневосточные перевозки за два года в России выделят 11,8 млрд рублей

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Объем предоставляемых по государственной программе "Развитие транспортной системы" авиаперевозчикам субсидий на перевозки по социально значимым маршрутам Дальневосточного федерального округа (ДФО) в 2022-2023 годах составит 11,8 млрд рублей. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета РФ на 2022-2024 годы.

"Изменение параметров финансового обеспечения федерального проекта "Обеспечение доступности услуг воздушного транспорта" [госпрограммы "Развитие транспортной системы"] вызвано <…> увеличением бюджетных ассигнований в целях предоставления субсидий организациям воздушного транспорта на осуществление воздушных перевозок населения по социально значимым маршрутам Дальневосточного федерального округа в 2022-2023 годах в объеме 5 900 млн рублей ежегодно", - сказано в документе.

Согласно тексту пояснительной записки, объем предусмотренных на реализацию госпрограммы средств в 2022-2024 годах превысит 3,9 трлн рублей.

В сентябре на совещании по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, которое проводилось на полях Восточного экономического форума, президент Владимир Путин дал поручение создать систему, позволяющую каждый год автоматически выделять субсидии на льготные перевозки с Дальнего Востока.