Совфед проведет 5 октября парламентские слушания по бюджету-2022 с Кудриным и Силуановым

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Совет Федерации 5 октября проведет парламентские слушания по проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы с участием главы Минфина России Антона Силуанова и председателя Счетной палаты Алексея Кудрина. Об этом ТАСС во вторник сообщил первый зампред комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.

"Мы планируем 5 октября провести парламентские слушания с участием Алексея Кудрина и Антона Силуанова", - сказал Рябухин.

Он добавил, что к 5 октября сенаторы подготовят свои предложения по внесению изменений в проект бюджета.

Согласно пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы, профицит федерального бюджета РФ в 2022 году составит 1,1% ВВП, в 2023 году - 0,3% ВВП. При этом в 2021 году дефицит федерального бюджета планируется на уровне 0,2% от ВВП. В тексте пояснительной записки отмечается, что за 2022-2024 годы ненефтегазовый дефицит будет снижен до 5,9% ВВП в 2024 году, или на 1,1 процентного пункта относительно 2021 года. При этом основными источниками финансирования дефицита федерального бюджета в 2022-2024 годах будут являться госзаимствования РФ.