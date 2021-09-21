Строительство завода по переработке мусора в Курганской области потребует 2 млрд рублей

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Мусороперерабатывающий комплекс стоимостью 2 млрд рублей необходимо построить в Курганской области, чтобы решить вопрос с действующим предприятием, которое работает в черте города и мешает жителям. Средства на строительство завода регион рассчитывает получить из федерального бюджета, сообщил директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области Станислав Носков во время дней субъекта в Совете Федерации.

В июле вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила, что правительство планирует помочь Дагестану, Крыму, Севастополю и Архангельской области построить предприятия по переработке отходов.

"Необходимо построить мусороперерабатывающий комплекс. <…> Ориентировочная стоимость строительства <…> составляет около 2 млрд рублей. <…> Область не может выделить необходимую сумму средств на возведение указанных объектов. В связи с чем хотели бы обратиться с просьбой включить Курганскую область в число пилотных субъектов Российской Федерации, в которых предполагается создание объектов инфраструктуры для обращения с твердыми коммунальными отходами", - сказал Носков.

По словам директора регионального департамента, через 2-3 года истекут сроки эксплуатации действующих полигонов для захоронения отходов - Далматовского и Шуховского. Также строительство нового предприятия поможет решить вопрос с мусоросортировочной линией на территории Кургана.

"Ввиду специфики ее работы у населения возникает вопрос о санитарном состоянии прилегающих территорий. Для снятия социального напряжения после введения в действие нового мусоросортировочного комплекса вне границ населенного пункта будет решаться вопрос о закрытии, либо перепрофилировании данного предприятия", - добавил Носков.

Реформа отрасли по обращению с отходами в Курганской области началась в январе 2020 года, на год позже, чем в других регионах РФ. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы определены паспортом нацпроекта "Экология".