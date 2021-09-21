Jaguar Land Rover выразил заинтересованность в развитии рынка электромобилей на Хайнане

ХАЙКОУ /Китай/, 21 сентября. /ТАСС/. Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover выразил готовность принять участие в развитии рынка электромобилей в южной китайской провинции Хайнань. Как сообщило издание "Хайнань жибао", об этом на Всемирном конгрессе автомобилей на альтернативных источниках энергии 2021 (WNEVC 2021) в Хайкоу заявил член правления Jaguar Land Rover, президент компании по Китаю Пань Цин.

"Jaguar Land Rover будет активно изучать производственную политику, а также искать баланс между ассортиментом продукции и рентабельностью предприятия, чтобы внести собственный вклад в развитие производства альтернативных источников энергии и сокращение энергопотребления и вредных выбросов автоиндустрии на Хайнане", - указал он.

"Стабильное развитие на пути к углеродной нейтральности в регионе ускоряется, причем как в аспекте правительственных мер, так и в корпоративной плоскости", - добавил представитель компании.

"Вместе с постоянным улучшением экологической политики перспективы развития рынка автомобилей на новых источниках энергии на Хайнане становятся все лучше и лучше, а потенциал производства альтернативных источников энергии повышается", - подчеркнул топ-менеджер.

Во Всемирном конгрессе автомобилей на альтернативных источниках энергии 2021 приняли участие производители автомобилей на альтернативных источниках энергии и комплектующих к ним из более чем 10 стран и регионов мира. В общей сложности в мероприятии приняли участие 1,5 тыс. китайских и иностранных специалистов, экспертов и представителей отрасли. Свою продукцию на конгрессе представили более 100 автоконцернов и производителей комплектующих.