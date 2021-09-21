Минфин в этом году профинансирует часть расходов 2023-2024 годах в объеме 900 млрд рублей

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Министерство финансов предлагает профинансировать в текущем году часть расходов 2023-2024 годов в объеме 900 млрд рублей. Об этом заявил журналистам глава Минфина Антон Силуанов.

"Предложение Министерства финансов - профинансировать расходы будущей трехлетки, в первую очередь 2023-2024 гг., на сумму порядка 900 млрд руб. Расходы - в основном это расходы, которые не являются постоянно длящимися - это взносы в "уставняки" - в первую очередь ВЭБ, это расходы на строительство дорог - взносы в "Автодор", - отметил Силуанов.

Он также добавил, что на финансирование взносов в ВЭБ будет потрачено около 190 млрд руб., а на поддержку отраслей промышленности - 119 млрд рублей. "На ВЭБ порядка 190 млрд руб.", - сказал он.

При этом, по его словам, 2021 год отличается хорошей конъюнктурой и уровнем дополнительных доходов, и это можно использовать для того, чтобы ослабить давление на расходы предстоящих лет.

"Для того, чтобы сбалансировать трехлетку, мы предлагаем часть расходов 2023-2024 годов профинансировать в текущем году. В текущем году хорошая конъюнктура, хорошие дополнительные доходы. В текущем году мы ряд взносов в капиталы, ряд инвестиционных расходов можем профинансировать в счет будущих периодов и тем самым ослабить давление на расходы предстоящих лет", - отметил он.

Министр добавил, что расходы следующих лет будут профинансированы из дополнительных ненефтегазовых доходов текущего года.