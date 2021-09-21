Власти рассчитывают достичь договоренности по налогам с бизнесом на этой неделе

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Правительство и крупный бизнес пока не достигли договоренностей по механизму повышения налоговой нагрузки с 2022 года, но консенсус может быть найден уже на этой неделе, сказал журналистам глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, власти хотят учесть позиции компаний.

"У нас состоится еще ряд настроечных мероприятий, нам нужно будет проработать вопрос налогообложения по металлургам, до конца еще не договорились мы как бы. Две темы - это НДПИ, и вторая тема - это налогообложение дополнительной прибыли в результате выплаты [больших] дивидендов, превышающих определенный уровень капитала [за определенный период]", - пояснил Силуанов суть переговоров с бизнесом по налогам.

По словам министра, корректировка формулы по налогу на прибыль призвана "стимулировать предприятия больше оставлять денег в России, вкладывать в проекты, меньше выплачивать дивиденды".

"Поэтому подготовлены такие поправки, они обсуждаются с бизнесом. У бизнеса, сразу скажу, что есть вопросы. Мы за эту неделю, я уверен, что сможем договориться по вопросам, которые беспокоят бизнес. Мы слышим их. Мы ищем компромисс, чтобы найти такое решение, которое будет учитывать позицию бизнеса", - отметил он.

Силуанов добавил, что повышение налога на прибыль будет носить стимулирующий характер. По словам министра, эта мера затронет "единицы компаний", но отказался их назвать.