ФАС возбудила дело в отношении доминирующего поставщика бытового газа в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Ленинградской области возбудили дело в отношении АО "Северное", занимающего доминирующее положение на рынке сжиженного газа в Гатчинском районе региона. Предприятие не согласовало изменение потребительских тарифов с властями области, сообщили во вторник в пресс-службе Ленинградского УФАС.

"Ленинградское УФАС России возбудило антимонопольное дело в отношении акционерного общества "Северное" по признакам нарушения пункта 10 части 1 статьи 10 закона о защите конкуренции. Дело в том, что АО "Северное" не обратилось в Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области и не согласовало тарифы в баллонах с доставкой до потребителя. <…> Поясним, что АО "Северное" занимает доминирующее положение на рынке Гатчинского района Ленинградской области, а поэтому обязано соблюдать требования закона о защите конкуренции", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ближайшее рассмотрение антимонопольного дела назначено на 29 сентября 2021 года.