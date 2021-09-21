Компаниям в Арктике выделят 980 млн руб. на компенсацию страховых взносов в 2022-2024 гг.

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Свыше 980 млн рублей в течение трех лет - с 2022 по 2024 годы - будет выделено из федерального бюджета на субсидии по возмещению затрат по уплате страховых взносов компаниям и индивидуальным предпринимателям, являющимся резидентами Арктической зоны РФ (АЗРФ). Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета РФ на 2022-2024 годы, текст которой есть в распоряжении ТАСС.

"Наряду с общими подходами к формированию законопроекта на изменение расходов по разделу "Национальная экономика" повлияло увеличение бюджетных ассигнований <…> на субсидии по возмещению затрат по уплате страховых взносов, возникающих у юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, являющихся резидентами Арктической зоны Российской Федерации, в 2022 году на 184,1 млн рублей, в 2023 году на 323,5 млн рублей и в 2024 на 475,8 млн рублей", - сказано в тексте документа.

В Арктике действуют преференции для четырех видов бизнеса: добыча нефти на шельфе, добыча нефти на континентальной части, добыча твердых полезных ископаемых и прочие инвестиционные проекты. Статус резидента АЗРФ предполагает ряд преференций, в том числе налоговых. На данный момент резидентом может стать любой предприниматель, зарегистрированный в Арктике, который готов реализовать новый инвестиционный проект на сумму не менее 1 млн рублей.