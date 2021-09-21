Число автомобилей на альтернативных источниках энергии на Хайнане превысило 900 тыс.

ХАЙКОУ, 21 сентября. /ТАСС/. Количество используемых на Хайнане автомобилей на новых источниках энергии достигло 910 тыс. единиц. Об этом на Всемирном конгрессе автомобилей на альтернативных источниках энергии - 2021 (WNEVC 2021) в Хайкоу заявил заместитель главы первого департамента техники Министерства промышленности и информатизации КНР Го Шоуган.

"К настоящему времени число автомобилей на новых источниках энергии на Хайнане достигло 910 тыс. единиц, что составляет 5,6% от общенационального показателя и является четвертым показателем среди регионов страны", - приводит его слова издание "Хайнань жибао".

Среднегодовые темпы прироста числа электромобилей на Хайнане в ходе 13-й пятилетки (2016-2020) составляли около 71%, что является самым высоким показателем в Китае. При этом около 85% сделок о покупке таких авто заключались частными лицами, что на восемь процентных пунктов выше среднего показателя по КНР.

С января по август этого года в Китае производство автомобилей на новых источниках энергии выросло на 90% и составило 1,813 млн единиц.

Во Всемирном конгрессе автомобилей на альтернативных источниках энергии - 2021 приняли участие производители автомобилей на альтернативных источниках энергии и комплектующих к ним из более чем 10 стран и регионов мира. В общей сложности в мероприятии приняли участие 1,5 тыс. китайских и иностранных специалистов, экспертов и представителей отрасли. Свою продукцию на конгрессе представили более 100 автоконцернов и производителей комплектующих.