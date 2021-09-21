Хайнань и интернет-магазины заключили соглашение о запрете продажи неразлагаемого пластика

ХАЙКОУ, 21 сентября. /ТАСС/. Правительство провинции Хайнань и шесть работающих в регионе крупнейших интернет-магазинов заключили соглашения о запрете продажи на острове продукции из биологически неразлагаемой пластмассы. Об этом сообщил информационный портал "Наньхайван".

По его данным, эти документы они подписали с управлением коммерции провинции. "Хайнань стал первой провинцией страны, которая ввела полный запрет биологически неразлагаемого пластика в масштабах всего региона", - указал глава канцелярии рыночного строительства ведомства Ли Чжипин. "Включение предприятий электронной коммерции в механизмы надзора в этой сфере является дальнейшим шагом в этой сфере", - добавил он.

По данным портала, соответствующие требования о запрете продажи части пластиковой продукции были направлены интернет-платформам еще в апреле. За это время компании выработали внутренние правила по ограничению продаж запрещенных видов пластика клиентам на Хайнане.

Как указывается в сообщении, среди присоединившихся к этой инициативе интернет-платформ две крупнейших в Китае компании в этой сфере - JD.com и Alibaba.

С декабря 2020 года на Хайнане действует запрет на использование одноразовых пакетов для покупок, мешков для мусора, а также пластмассовых столовых приборов. К концу 2025 года провинция полностью запретит производство, продажу и использование всей пластиковой продукции, которую невозможно переработать.

С 1 сентября этого года провинция Хайнань расширила список запрещенных к использованию изделий из пластика: в обновленный перечень попали бытовые пластиковые материалы, контактирующие с пищей. Теперь жителям региона нельзя будет использовать целлофановые пакеты для упаковки и поддержания свежести пищевых продуктов. Запрет распространяется на пленки и пакеты из таких материалов, как полиэтилен, полипропилен, полистирол, поливинилхлорид, этиленвинилацетат и полиэтилентерефталат.