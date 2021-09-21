Зеленский призвал американских инвесторов к участию в "процессе трансформации" Украины

КИЕВ, 21 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский в Нью-Йорке провел встречу с представителями бизнеса и потенциальными инвесторами из еврейской правозащитной организации American Jewish Committee, призвав их к участию в "процессе трансформации" Украины. Встреча состоялась во вторник во время визита президента Украины в США с целью участия в Генассамблее ООН.

Глава государства, как сообщила во вторник его пресс-служба, отметил, что Украина "проводит масштабные трансформации, ориентированные на внедрение европейских и евроатлантических стандартов". По словам Зеленского, "Украина разработала амбициозный план изменений в государстве". "Очень рассчитываем на поддержку партнеров, прежде всего США, что позволит нам осуществить трансформацию в короткие сроки. Призываю вас присоединиться к реализации этого плана", - сказал он.

Глава государства также ознакомил инвесторов с ситуацией в Донбассе и ситуацией в энергетической сфере в контексте проекта "Северный поток - 2". Зеленский выразил благодарность еврейской общине за значительный вклад в развитие стратегических отношений между Украиной и США.

В начале сентября во время своего визита в США Зеленский представил так называемый план трансформации Украины. Этот план, по словам президента, включает перечень из порядка 80 проектов на сумму $277 млрд. В партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" (ОПЗЖ) обратили внимание, что до сих пор этот план не был обнародован, а полным его текстом не располагает ни одно ведомство. В ОПЗЖ также предположили, что команда Зеленского рассчитывает под прикрытием этого документа в будущем "протаскивать самые циничные и коррупционные проекты, направленные против национальных интересов Украины". Представили оппозиционной политсилы потребовали от власти "опубликовать в полном объеме именно тот документ, который был передан американской стороне".