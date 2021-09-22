Авиакомпанию "Победа" на рейсе Москва - Улан-Удэ в 2022 году сменит Smartavia

УЛАН-УДЭ, 22 сентября. /ТАСС/. Авиарейсы по субсидированным тарифам между Москвой и Улан-Удэ в 2022 году вместо лоукостера "Победа" будет выполнять авиакомпания Smartavia. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе правительства Бурятии.

"Авиаперевозчик Smartavia пришел на смену "Победе", которая не будет выполнять рейсы зимой. Рейсы по субсидированным билетам Москва - Улан-Удэ и Улан-Удэ - Москва Smartavia начнет осуществлять с 20 февраля", - сообщили в пресс-службе.

По словам гендиректора Международного аэропорта Байкал (Улан-Удэ) Дмитрия Гармаева, авиакомпания "Победа" "решила не продлевать полеты в зимний период".

В правительстве уточнили, что продажа билетов на период с 20 февраля 2022 года, стоимость которых начинается от 3,5 тыс. рублей, уже началась. Рейсы будут выполняется четыре раза в неделю на Boeing 737-800. Купить субсидированные билеты до столицы и обратно могут молодые люди до 23 лет, женщины в возрасте старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, многодетные семьи (все члены семьи) и люди с инвалидностью.

В настоящее время Москву и Улан-Удэ связывают два ежедневных рейса, которые осуществляют "Победа" и S7. Авиакомпания Smartavia работала по данному направлению в летний период.