AP: Дональд Трамп подал в суд на племянницу из-за информации о налогах

НЬЮ-ЙОРК, 22 сентября. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп подал в суд на свою племянницу Мэри Трамп и газету The New York Times из-за статьи 2018 года, в которой была опубликована информация о финансовом положении его семьи и ее налоговые документы. Об этом в среду сообщило агентство Associated Press (AP).

Экс-лидер в иске, поданном во вторник в штате Нью-Йорк, обвиняет племянницу в нарушении соглашения об урегулировании претензий 2001 года из-за разглашения сведений из налоговых документов, полученных ею в ходе разбирательств о наследстве отца Трампа. Согласно иску, в распоряжении Мэри Трамп оказалось более 40 тыс. страниц различных финансовых и юридических документов с "крайне чувствительной, коммерческой, частной и конфиденциальной информацией", указывает агентство.

Дональд Трамп также обвиняет газету The New York Times и трех ее журналистов в попытках добиться от племянницы информации "для получения собственной выгоды", хотя те, согласно иску, знали о запрете на разглашение. Юристы Трампа считают, что Мэри Трамп и газета "были мотивированы личной местью" и желанием изменить "политическую повестку", сообщает AP. Экс-президент обозначил желаемую компенсацию в размере $100 млн.

В статье 2018 года, о которой идет речь, журналисты The New York Times попытались с помощью полученных документов опровергнуть утверждения Трампа, что он самостоятельно сколотил состояние. Согласно информации газеты, Фред Трамп передал своему сыну не менее $413 млн, в том числе с помощью различных методов по минимизации налогов. В своей книге, опубликованной в 2020 году, Мэри Трамп сообщила, что она была источником газеты.

В The New York Times иск Трампа назвали "попыткой заставить замолчать независимые СМИ", и добавили, что тема статьи имела большую общественную значимость. В свою очередь Мэри Трамп назвала дядю "неудачником", а его иск - актом "отчаяния". Ранее она подала на него в суд, обвинив в том, что он и другие ее родственники "лишили ее миллионов долларов и выдавили из семейного бизнеса", пишет Associated Press.