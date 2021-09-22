Онлайн-ретейлер Wildberries вышел на рынок стран Балтии

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Онлайн-ретейлер Wildberries начал работу в странах Балтии, теперь компания оперирует в 17 странах, говорится в сообщении пресс-службы ретейлера.

"Международный онлайн-ретейлер Wildberries сообщает об открытии интернет-магазинов в Латвии, Литве и Эстонии", - говорится в тексте сообщения.

Wildberries предлагает новым покупателям из стран Балтии около 10 млн наименований товаров от 50 тыс. брендов: от одежды, обуви и аксессуаров для взрослых и детей, косметики, парфюмерии, игрушек и товаров для детей до техники, электроники, книг, канцтоваров и товаров для дома. Доставка товаров покупателям осуществляется с помощью международных логистических операторов, добавляется в материале.

Всего в 2021 году онлайн-ретейлер дебютировал на рынках семи новых государств: в Литве, Латвии, Эстонии, США, Германии, Франции, Италии. После запуска интернет-магазинов в странах Балтии, география работы Wildberries насчитывает 17 стран. По итогам 2020 года экспортные продажи Wildberries выросли на 95%, до 23,7 млрд рублей, а наиболее востребованными у зарубежных покупателей стали одежда, обувь, косметика, парфюмерия и книги, отмечается в сообщении.

"Запуск интернет-магазинов в странах Балтии позволит расширить экспортные возможности для продаж товаров от российского бизнеса. На территории этих стран постоянно проживают и работают множество наших соотечественников и русскоязычных граждан. Вероятно, что многие из них скучают по привычным российским товарам, которые бывает непросто найти в зарубежных магазинах, поэтому мы надеемся, что шопинг на Wildberries придется им по вкусу", - прокомментировали в пресс-службе Wildberries.