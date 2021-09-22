Около 250 млн рублей вложат в модернизацию производства боеприпасов в Челябинской области

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Около 250 млн рублей будет вложено в создание нового комплекса по сборке боеприпасов к корабельным боевым орудиям, танковым и полевым пушкам, а также артиллерийским установкам калибров 100-152 мм на заводе "Пластмасс" холдинга "Технодинамика" госкорпорации "Ростех". Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе Ростеха.

"По нашим оценкам, после выхода цеха на проектную мощность производство артиллерийских боеприпасов увеличится в 1,5 раза. Внедрение автоматизированных технологий обойдется примерно в 250 млн рублей", - приводит пресс-служба слова генерального директора холдинга "Технодинамика" Игоря Насенкова.

Как уточнили в Ростехе, новая площадка на заводе "Пластмасс" в Челябинской области будет оснащена современными автоматизированными установками с манипуляторами, поворотными механизмами и роботами-перекладчиками. Это позволит минимизировать количество операций, выполняемых вручную, повысит уровень промышленной безопасности и производительность труда. Ввод объекта в строй запланирован к 2023 году.