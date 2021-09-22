Московская область стала самой упоминаемой в СМИ в контексте нацпроектов в августе

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Московская область, Краснодарский край и Нижегородская область чаще других регионов упоминались в СМИ в контексте нацпроектов в августе 2021 года. Об этом говорится в исследовании "Медиалогии", подготовленном специально для ТАСС.

Московская область, которая по итогам июля была второй в рейтинге, стала лидером в августе с результатом в 8,427 тыс. сообщений. Наиболее интересными для СМИ темами стали: выплаты на питание для более чем 176 тыс. семей из Подмосковья, завершение строительства школы в Подольске, а также эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды в Подмосковье.

Вторым по числу упоминаний в августе 2021 года стал Краснодарский край, который за месяц, наоборот, потерял лидерство (6,815 тыс. сообщений). Журналисты рассказывали о подписании соглашения между компанией "Сыры Кубани", Министерством экономики края и региональным центром компетенций о реализации национального проекта "Производительность труда", о вступлении торгового дома "Пищевые технологии" в национальный проект, а также о перевыполнении ООО "Кубаньмельпродукт" плана внедрения бережливых технологий в рамках нацпроекта "производительность труда".

Тройку лидеров, как и месяцем ранее, замкнула Нижегородская область (5,941 тыс. сообщений). Как отмечают в "Медиалогии", главными темами стали получение Нижегородской областью 106,6 млн рублей из федерального бюджета на капитальный ремонт сельских домов культуры, лидерство области в Приволжском федеральном округе по экспорту высокотехнологичной продукции по итогам первого полугодия, а также работа мобильных лечебно-диагностических лабораторий "Поезда здоровья".