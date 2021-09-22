"Уралхим" и "Уралкалий" могут построить завод в Нигерии с местным партнером

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Российские "Уралхим" и "Уралкалий" могут построить с нигерийским партнером завод по производству удобрений в Нигерии, сообщил "Уралхим". В ближайшее время "Уралхим" откроет представительство в этой стране.

"Также в перспективе запуск собственного производства на местной площадке - строительство завода", - говорится в сообщении со ссылкой на председателя совета директоров "Уралхима" Дмитрия Коняева по итогам совещания о сотрудничестве двух стран в Торгово-промышленной палате РФ.

"Для "Уралхима" и "Уралкалия" Нигерия является стратегическим направлением. И сегодня мы готовимся к реализации совместного с нигерийским партнером проекта по производству удобрений", - приводятся в сообщении слова Коняева.

Как отмечает компания, сотрудники "Уралхима" и "Уралкалий Трейдинг" в составе Ассоциации экономического сотрудничества со странами Африки планируют деловую поездку в страны Африки, в том числе в Нигерию и Гану в конце сентября 2021 года, в ходе которой встретятся с бизнесом и чиновниками стран.

Ранее Коняев говорил ТАСС, что компания считает Африку наиболее перспективной в части роста объема поставок минеральных удобрений, среднегодовой прирост внесения удобрений здесь составляет около 5%. По его словам, объемы поставок в регион удобрений "Уралкалия" и "Уралхима" растут темпами, опережающими темпы роста рынка. Компании поставляют около 720 тыс. тонн в регион, говорил он в феврале.