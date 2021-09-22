Red Wings начнет выполнять рейсы из Ростова, Самары и Краснодара в Ереван

ЕРЕВАН, 22 сентября. /ТАСС/. Российская авиакомпания Red Wings с начала октября планирует осуществлять еженедельные рейсы из Краснодара, Самары и Ростова-на-Дону в Ереван. Об этом в среду сообщила пресс-служба ереванского аэропорта Звартноц.

"Red Wings с октября начинает осуществлять рейсы по направлениям Ростов-на-Дону - Ереван - Ростов-на-Дону, Краснодар - Ереван - Краснодар, Самара - Ереван - Самара. В то же время Red Wings будет выполнять рейсы из Москвы в Ростов-на-Дону, Краснодар и Самару, что позволит пассажирам авиакомпаний путешествовать из Москвы в Ереван через один из этих городов", - отмечается в сообщении.

Пресс-служба аэропорта также сообщила, что "рейсы Ростов-на-Дону-Ереван-Ростов-на-Дону будут выполняться каждый понедельник с 4 октября, Краснодар-Ереван-Краснодар - с 6 октября и будут выполняться по средам, из Самары в Ереван и обратно можно полететь с 7 октября каждый четверг".

Red Wings Airlines - российская авиакомпания, основанная в 1999 году под названием "Авиалинии 400". Базируется в Москве, в аэропорту Домодедово. В настоящее время авиасообщение между городами РФ и Армении осуществляют компании "Армения", а также "Ред Вингс", "Аэрофлот", S7, "Уральские авиалинии" и ряд других.