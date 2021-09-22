Фетисов заявил, что финансирование "зеленых" проектов не должно подпадать под санкции

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Санкции не должны затрагивать финансирование проектов и технологий, направленных на сохранение природы, декарбонизацию энергетики и устранение накопленного экологического ущерба. Об этом заявил в среду председатель Всероссийского общества охраны природы (ВООП), посол доброй воли ООН Вячеслав Фетисов на пресс-конференции в ТАСС, посвященной подготовке РФ к участию в 15-й Конференции Конвенции ООН о биоразнообразии и подписанию Куньминского соглашения.

"Никакие санкции не должны быть применены к "зеленому" финансированию. Точно не должны быть под санкциями никакие технологии, которые будут разрабатываться и применяться для нейтрализации всего накопленного ущерба и предполагаемого, в новой энергетике", - отметил он. Также санкции не должны касаться арктических и антарктических проектов, добавил он.

При этом диалог бизнеса, государств и гражданского общества должен проходить на площадке общественных организаций, отметил Фетисов. Он также подчеркнул, что без сохранения природы, решить проблему изменения климата не получится. "Нам нужно действовать по двум направлениям, синхронизируя [их]: это перевод экономики на безуглеродную энергетику и использование природных решений для решения проблемы накопленного в атмосфере нашей планеты диоксида углерода", - отметил Фетисов.

"Ни одна страна не сможет решить это в одиночку. Природа - это одна система для всех. Для примера, те колоссальные средства, которые предполагает потратить США на экологию, без благополучия экологии РФ, Африканского континента и Австралии будут выброшены на ветер", - заключил он.