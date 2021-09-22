ЕЭК рассмотрит изменения в техрегламенте на табачную продукцию

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) рассмотрит изменения в технический регламент на табачную продукцию в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом сообщает ЕЭК.

"Коллегия ЕЭК 21 сентября приняла решение начать работу по рассмотрению изменений в технический регламент на табачную продукцию в ЕАЭС. Речь идет о гармонизации союзного законодательства, устанавливающего необходимые требования в отношении табака для кальяна", - говорит в сообщении ЕЭК.

В комиссии отметили, что было установлено, что в настоящее время кодекс Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения" противоречит требованиям, установленным на наднациональном уровне и обязательным к применению странами союза.