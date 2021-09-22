Архангельское заксобрание утвердило льготы для малого бизнеса, занимающегося отходами

АРХАНГЕЛЬСК, 22 сентября. /ТАСС/. Депутаты Архангельского областного собрания утвердили на сессии в среду в двух чтениях законопроект, предусматривающий льготы для предпринимателей, которые занимаются сбором и переработкой отходов. Об этом сообщает пресс-службы заксобрания.

"Малый бизнес, занимающийся обработкой и утилизацией отходов, поддержат налоговыми льготами. Соответствующий законопроект, внесенный губернатором Архангельской области Александром Цыбульским, одобрили во втором чтении депутаты областного собрания", - говорится в сообщении.

Льготы предусмотрены для представителей малого бизнеса, которые занимаются сбором, обработкой и утилизацией отходов и переработкой вторичного сырья и работают по упрощенной системе налогообложения. В случае, если объектом налогообложения являются доходы, налоговая ставка составит 1%, если доходы, уменьшенные на величину расходов, то 5%.

Пониженные налоговые ставки применяются при условии отсутствия задолженностей по уплате налогов, сборов и страховых взносов. Кроме того, доход предпринимателя от деятельности по сбору, обработке и утилизации отходов, обработки вторичного сырья должен составлять не менее 70% общего дохода от реализации товаров и услуг.

Законопроектом предусмотрен ряд исключений по отдельным видам деятельности. Речь идет о сжигании отходов, сортировке металла, сортировке и обработке драгоценных металлов и т.д.