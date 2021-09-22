Власти США призвали ЕС "противостоять манипуляциям на рынке газа"

БРЮССЕЛЬ, 22 сентября. /ТАСС/. США призывают ЕС искать манипуляции на рынке газа с целью повышения цен на европейском рынке и противостоять им. Об этом заявила министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм в среду на телефонном брифинге.

"Кризис газовых цен в Европе вызывает серьезные вопросы о надежности существующих путей снабжения Европы газом. США и ЕС должны быть готовы противостоять игрокам, которые манипулируют поставками газа, чтобы получить дополнительную прибыль. Мы хотим быть едины с нашими европейскими партнерами и гарантировать, что страны ЕС имеют достаточный объем газа, - заявила министр. - Мы все должны пристально следить за любыми проблемами поставок газа, искать такие как складирование избыточных объемов или ограничение поставок ради собственной выгоды".

Грэнхолм подчеркнула, что вопрос диверсификации энергпоставок в Европу должен активно решаться с участием США, но лишь в долгосрочной перспективе.

Она не ответила на вопрос ТАСС, готовы ли США расширить поставки своего сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, чтобы помочь странам ЕС справиться с дефицитом голубого топлива. Сейчас американский СПГ уходит в Азию, где цены выше.

На прошлой неделе группа из примерно 40 депутатов Европейского парламента направила в Европейскую комиссию письмо с призывом расследовать с точки зрения антимонопольных норм ЕС действия "Газпрома", которые якобы привели к росту цен на газ в Европе до рекордного уровня. Еврокомиссия подтвердила получение этого послания.

Объективные причины

В то же время Еврокомиссия признала, что рекордный скачок цен на газ в сентябре на спотовых площадках в странах ЕС выше отметки в 800 долларов за тысячу кубометров газа стал результатом совпадения ряда объективных факторов.

По оценкам экспертов, цены на газ толкнули вверх устойчивый штиль в Северном море, на шельфе которого находятся поля ветряков, вырабатывающие большую часть ветряной электроэнергии для государств ЕС. Это привело к многодневному снижению ее выработки в 3-4 раза. Для компенсации этих потерь были в массовом порядке задействованы газовые электростанции. Помимо этого, рост потребления газа, как наиболее чистого углеродного топлива в странах ЕС, вызван ужесточением климатических требований Брюсселя и ростом цен на квоты на углеродные выбросы.

В результате уровень заполнения газохранилищ в странах ЕС оказался в сентябре почти на 10% ниже, по сравнению со средними показателями прошлых лет. Этот факт сам по себе подогревает панические настроения на созданном в ЕС усилиями Еврокомиссии свободном рынке газа и толкает цену вверх.

Компенсировать нехватку газа оказалось нечем. Как пояснил ТАСС брюссельский политолог и специалист по вопросам энергорынка ЕС Симонас Вилейкис, это вызвано, во-первых, отсутствием возможности повышения производства в Европе, в частности в Норвегии, Нидерландах и Великобритании, а во-вторых, уходом в 2021 году большей части поставок сжиженного природного газа, на который рассчитывали европейские государства в Азию, где восстановление экономики после спада 2020 года вызвало дополнительный спрос на энергоносители.

В августе на газоперерабатывающем заводе "Газпрома" на Ямале произошел пожар, в результате которого российская компания также не смогла нарастить в критический период поставки своего газа в Европу, чтобы сбить цены. В то же время, все страны, подписавшие долгосрочные контракты на поставку российского газа продолжают получать его по цене менее $300 за тысячу кубометров.