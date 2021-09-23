Цифровой рубль: когда появится и как будет работать

В России до 2030 года появится цифровой рубль. Такую задачу ЦБ и Минфин поставили в представленной недавно Стратегии развития финансового рынка в стране. Девять лет — срок большой, но проект уже активно разрабатывается — предполагается, что пилот запустят в начале 2022 года.
Мы изучили концепцию ЦБ, чтобы понять, на что же будет похож цифровой рубль и когда россияне его получат.
Что такое цифровой рубль?
Технически каждый такой рубль представляет собой уникальный цифровой код, который будет храниться в виде записей на электронных кошельках клиентов.
Сами эти кошельки, в свою очередь, будут храниться на платформе цифрового рубля — специальной инфраструктуре, которую создает ЦБ. Это одно из основных отличий цифровых от безналичных денег, которые находятся, как правило, на счетах в коммерческих банках.
И как можно будет получить эти цифровые рубли и электронные кошельки?
ЦБ не устает подчеркивать: цифровой рубль — не классическая криптовалюта, а так называемая цифровая валюта центробанков (ЦВЦБ, или CBDC). Главное их отличие от крипты в том, что у них, как и у традиционной валюты, есть центр эмиссии. То есть, как и привычные рубли, выпускать цифровые будет только российский ЦБ.
Изначально регулятор рассматривал несколько моделей внедрения цифрового рубля. В итоге остановился на двухуровневой розничной схеме. Первый уровень — это ЦБ, который запускает платформу цифрового рубля, проводит его эмиссию и открывает электронные кошельки для банков и финансовых посредников. Также он будет определять правила операций с цифровой валютой и проводить соответствующую политику.
Вот как в концепции описывается процесс эмиссии. Когда банку нужны цифровые рубли, он запрашивает у ЦБ их эмиссию. Тот списывает безналичные средства со счета кредитной организации и переводит их в цифровой формат на ее электронный кошелек.
На втором уровне банки выступают как посредники для физических и юридических лиц. Они будут открывать и вести для тех электронные кошельки, проводить операции и т.п. Во многом эта модель схожа с той, что реализует Китай с цифровым юанем. Из концепции ЦБ следует, что электронный кошелек будет не отдельным приложением, а интеграцией в уже известные мобильные приложения банков.
На этом уровне взаимодействие должно выглядеть так:
- через приложение любого банка, чьими услугами пользуется, клиент регистрируется на платформе цифрового рубля и открывает электронный кошелек. При этом неважно, через какой именно банк человек подключился к системе. В дальнейшем заходить в электронный кошелек и пользоваться цифровыми рублями он также сможет через приложение любого удобного ему банка;
- дальше он направляет кредитной организации заявку на пополнение этого кошелька;
- та списывает часть его безналичных средств, а затем со своего электронного кошелька переводит цифровые рубли на кошелек клиента. То есть денег у клиента больше не станет. Просто они будут храниться в трех, а не двух формах (если у него есть еще и наличные запасы).
На практике весь этот процесс должен будет занимать совсем мало времени.
А как будет происходить оплата покупок?
Рассчитываться цифровыми рублями можно будет как онлайн, так и офлайн — при отсутствии интернета.
Оплата покупки при наличии интернета во многом выглядит так же, как сейчас оплата по QR-коду. Для этого клиенту через мобильное приложение банка нужно будет считать QR-код (или другой идентификатор) товара и подтвердить оплату со своего кошелька.
"Внутренняя кухня операции" будет выглядеть так: банк, получив от клиента запрос на списание, переведет нужную сумму с его кошелька на кошелек магазина, а после пришлет уведомление, что цифровые рубли списались. И чтобы операция прошла, юридической организации, конечно, тоже нужен будет свой электронный кошелек.
Что нужно будет сделать, чтобы расплачиваться, когда нет интернета?
Для этого помимо онлайн-кошелька клиенту будет открыт второй кошелек — непосредственно на мобильном устройстве. Дальше пользователь должен будет заранее сохранить на этом втором кошельке нужное количество цифровых рублей. По сути, точно так же, как сейчас приходится запасаться наличкой, если вы отправляетесь туда, где не принимают банковские карты.
Очевидно, если на офлайн-кошельке цифровых денег нет, то и расплатиться без интернета не получится.
Кроме того, офлайн можно будет не только оплачивать товары и услуги, но и переводить цифровые деньги другим людям — на офлайн-кошелек на их устройстве. Предполагается, что для этого будет использоваться технология передачи данных малого радиуса — например, Bluetooth или NFC. А они уже потом смогут либо оставить как есть, либо перевести средства дальше на онлайн-кошелек.
При этом рыночные игроки, с которыми ЦБ обсуждал идею цифрового рубля, предложили ограничить время хранения цифровых денег офлайн. В концепцию это предложение не вошло. Но результаты пилотного тестирования проекта еще могут ее изменить.
Большинство участников обсуждения придали большое значение возможности офлайн-операций. Этот функционал, по их мнению, позволит объединить преимущества наличной и безналичной форм расчета.
И что, офлайн можно будет переводить какие угодно суммы?
Вероятно, ЦБ введет некоторые ограничения. Пока он рассматривает несколько вариантов:
- лимит на остаток на офлайн-кошельке;
- лимит одной операции;
- лимит на количество офлайн-операций.
Окончательное решение по этому и по другим вопросам регулятор примет после проведения пилотного тестирования.
А цифровые рубли можно будет обналичивать?
Точно можно будет сначала перевести цифровые рубли в безналичные, а потом снять деньги в банкомате.
Можно ли будет убрать из этой цепочки безнал? Концепция не дает четкого ответа. ЦБ пишет, что "клиентам будет обеспечен сервис по осуществлению бесшовных платежей с переводом из цифровых рублей в безналичные и наличные, а также из наличных и безналичных рублей в цифровые". Из чего можно предположить, что "прослойки" безнала между цифровыми и наличными рублями возникать не должно. Но технические тонкости, очевидно, еще будут решаться в ходе пилотного тестирования.
Предположим, я переведу цифровые рубли на офлайн-кошелек, а после потеряю или сломаю смартфон. Что тогда? Мои цифровые рубли пропадут?
Для офлайн-кошельков рыночные игроки попросили регулятора предусмотреть возможность восстановления. И он прорабатывает такой механизм. Но это пока все, что здесь можно сказать.
А те рубли, что лежат на онлайн-кошельке, не должны пострадать. Пользователь просто сможет подключиться к платформе на новом устройстве.
И когда россияне смогут начать пользоваться цифровым рублем?
Проект еще в начале пути, и у ЦБ следующие планы:
- до конца 2021 года он создаст прототип платформы цифрового рубля;
- в 2022 году вместе с пилотной группой из 12 банков проведет ее тестирование;
- по его результатам разработает дорожную карту внедрения цифрового рубля, а параллельно с проведением тестирования начнет готовить изменения в законодательство.
Мне кажется, что это все довольно сложно. Я смогу отказаться и не пользоваться цифровым рублем? Или он заменит привычные деньги?
Нет, цифровой рубль должен стать третьей формой денег, наравне с привычными наличными и безналичными рублями. И все формы будут равноценными: один цифровой рубль будет равен одному наличному и одному безналичному.
ЦБ не ставит задачу сделать цифровой рубль самой популярной формой денег. В первую очередь он должен стать удобным для россиян. А те уже сами выберут, что им подходит больше, как это, например, было с безналичными расчетами. Доля безналичных платежей в России стабильно растет последние семь лет. Если в 2014 году только 26% россиян оплачивали товары и услуги преимущественно безналом, то в 2020 году это были уже 70%.
Зачем вообще нужен цифровой рубль? Разве наличных и безналичных недостаточно?
Сам Центробанк так объяснил, зачем вводит цифровой рубль:
- он сделает платежи еще проще, быстрее и безопаснее;
- станет стимулом для "инноваций как в сфере розничных платежей, так и в других сферах и поддержит развитие цифровой экономики. А уменьшение зависимости пользователей от отдельных провайдеров повысит устойчивость финансовой системы страны";
- проект нацелен на дальнейшее сокращение доли наличных денег в экономике.
Кроме того, в силу специфики цифрового рубля все операции с ним для ЦБ будут полностью прозрачны. Это, по мнению рыночных игроков, поможет при расчетах по госконтрактам — власти смогут легко отслеживать, что все деньги пошли на целевые расходы. Также это упростит восстановление прав владельца цифровых рублей в случае их утраты или хищения.
С другой стороны, банки все еще рискуют столкнуться с перетоком безналичных средств клиентов в цифровые, что может их пошатнуть. Плюс важным аспектом остается обеспечение кибербезопасности работы с цифровой валютой.
Аналитики признают: мировые центробанки просто не могут игнорировать развитие технологий. Так что появление официальных цифровых валют, очевидно, только вопрос времени.
Арина Раксина