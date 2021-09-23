Цифровой рубль: когда появится и как будет работать

ЦБ не устает подчеркивать: цифровой рубль — не классическая криптовалюта, а так называемая цифровая валюта центробанков (ЦВЦБ, или CBDC). Главное их отличие от крипты в том, что у них, как и у традиционной валюты, есть центр эмиссии. То есть, как и привычные рубли, выпускать цифровые будет только российский ЦБ.

Изначально регулятор рассматривал несколько моделей внедрения цифрового рубля. В итоге остановился на двухуровневой розничной схеме. Первый уровень — это ЦБ, который запускает платформу цифрового рубля, проводит его эмиссию и открывает электронные кошельки для банков и финансовых посредников. Также он будет определять правила операций с цифровой валютой и проводить соответствующую политику.

Вот как в концепции описывается процесс эмиссии. Когда банку нужны цифровые рубли, он запрашивает у ЦБ их эмиссию. Тот списывает безналичные средства со счета кредитной организации и переводит их в цифровой формат на ее электронный кошелек.

На втором уровне банки выступают как посредники для физических и юридических лиц. Они будут открывать и вести для тех электронные кошельки, проводить операции и т.п. Во многом эта модель схожа с той, что реализует Китай с цифровым юанем. Из концепции ЦБ следует, что электронный кошелек будет не отдельным приложением, а интеграцией в уже известные мобильные приложения банков.

На этом уровне взаимодействие должно выглядеть так:

через приложение любого банка, чьими услугами пользуется, клиент регистрируется на платформе цифрового рубля и открывает электронный кошелек. При этом неважно, через какой именно банк человек подключился к системе. В дальнейшем заходить в электронный кошелек и пользоваться цифровыми рублями он также сможет через приложение любого удобного ему банка;

дальше он направляет кредитной организации заявку на пополнение этого кошелька;

та списывает часть его безналичных средств, а затем со своего электронного кошелька переводит цифровые рубли на кошелек клиента. То есть денег у клиента больше не станет. Просто они будут храниться в трех, а не двух формах (если у него есть еще и наличные запасы).

На практике весь этот процесс должен будет занимать совсем мало времени.