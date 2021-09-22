Новак: донастройка стимулов по добыче "трудной" нефти увеличит поступления в бюджет

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Запасы нефти в России могут увеличиться на 3-6%, а поступления в бюджет вырастут на 200-250 млрд рублей при использовании налоговых стимулов и новейших технологий разработки при добыче трудноизвлекаемых запасов нефти, говорится в сообщении правительства по итогам совещания у вице-премьера РФ Александра Новака.

Перспективы разработки трудноизвлекаемых запасов нефти обсуждались на заседании проектного комитета федерального проекта "Технологии освоения трудноизвлекаемых углеводородов". Разработка ТРИЗ имеет статус федерального проекта. "На сегодняшний день около 60% ТРИЗ составляет потенциал добычи нефти", - приводятся в сообщении слова Новака по итогам заседания комитета.

Отмечается, что Минэнерго совместно с Минфином и Минпромторгом, продолжают работать над донастройкой системы налогового регулирования добычи трудноизвлекаемых углеводородов. Внедряется и новые оборудование и технологии, в том числе в рамках программы импортозамещения. "В случае использования новейших технологий, создания стимулов к повышению добычи ТРИЗ, в частности на Баженовской свите, а также из залежей палеозоя, общий потенциал дополнительной добычи достигает 45 млн тонн к 2030 году, при этом запасы России по нефти могут вырасти от 3% до 6%", - указывается в сообщении. В свою очередь это может способствовать дополнительным доходам для бюджетной системы в 200-250 млрд рублей в год, формированию рынка российских технологий добычи ТРИЗ в 200 млрд рублей в год, а также созданию тысяч новых рабочих мест.

В работе комитета приняли участие губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова, представители профильных федеральных органов исполнительной власти и нефтяных компаний.

Базовым регионом для развития технологий добычи трудноизвлекаемых углеводородов является ХМАО-Югра, где помимо федеральных действуют региональные меры поддержки освоения трудноизвлекаемых запасов углеводородов. Компания "Газпром нефть" создала отраслевой Центр исследования керна, который обеспечивает возможность экспертизы технологий добычи в непосредственной близости от месторождений.