Джонсон рассчитывает на заключение торгового соглашения с США в обозримом будущем

ЛОНДОН, 22 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассчитывает на заключение соглашения о свободной торговле между США и Соединенным Королевством в обозримом будущем. Об этом он заявил во вторник в интервью телеканалу Sky News.

"Существуют все основания надеяться на заключение торговой сделки с США", - сказал Джонсон, добавив, что за последний год Лондон уладил ряд торговых споров с Вашингтоном и добился снятия ограничений на поставки в США британской говядины и баранины.

После состоявшейся в понедельник вечером встречи Джонсона с президентом США Джо Байденом глава Белого дома отметил, что над условиями соглашения еще "предстоит поработать". Джонсон, со своей стороны, признал, что американская сторона "ведет переговоры очень жестко". Это создает неопределенность по поводу сроков заключения сделки, которая является приоритетом для Лондона, но не для Вашингтона.

"Администрация Байдена сейчас не заключает сделок о свободной торговле по всему миру, но я целиком и полностью уверен в том, что у нас получится достичь прекрасной договоренности", - сказал глава британского правительства.

Во вторник Джонсон перед переговорами в Белом доме с Байденом отказался отвечать на вопрос о том, смогут ли страны заключить торговое соглашение до 2024 года. Ранее Джонсон, один из лидеров кампании 2016 года за выход Великобритании из состава ЕС, называл именно торговую сделку с США одним их самых главных преимуществ Brexit.

По данным британского агентства PA, ссылающегося на дипломатический источник, Великобритания может направить усилия на присоединение к торговому соглашению Соединенных Штатов, Мексики и Канады (The United States - Mexico - Canada Agreement, USMCA) вместо того, чтобы пытаться заключить полноценное соглашение о свободной торговле только с США.