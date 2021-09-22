ГП предложила следствию снять арест с имущества "ВИМ-Авиа" для выплат долгов по зарплате

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России предложила Следственном комитету снять арест с имущества бывшей авиакомпании "ВИМ-Авиа", чтобы выплатить долги по зарплате за 2017 год. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе Генпрокуратуры.

"В целях восстановления конституционного права граждан на оплату труда Генеральной прокуратурой РФ в июле и августе 2021 года проинформировано руководство СК РФ о необходимости отмены ареста, наложенного судом на имущество ООО "Авиакомпания "ВИМ-Авиа", для последующей оперативной реализации арбитражным управляющим данного имущества по рыночной цене и погашения задолженности по заработной плате, существующей с 2017 года", - говорится в сообщении.

Ранее авиакомпания была признана банкротом, задолженность перед 1,3 тыс. ее работников, подлежащая включению в реестр кредиторов, составляет 288,7 млн рублей за июль и август 2017 года. Для обеспечения надлежащего исполнения приговора суда в части взыскания имеющейся задолженности по заработной плате по ходатайству следователя в июле 2018 года судом был наложен арест на имущество авиакомпании. По результатам торгов между авиакомпанией и другим юридическим лицом 29 апреля 2021 года заключен договор купли-продажи имущества авиакомпании стоимостью 495 млн рублей. "Покупатель перечислил денежные средства на счет авиакомпании. Однако денежные средства не могут быть выплачены работникам до снятия ареста", - пояснили в Генпрокуратуре.

"ВИМ-Авиа" - бывшая российская авиакомпания, базировавшаяся в аэропорту Домодедово, она входила в холдинг "ВИМ-Авиа" совместно с авиакомпанией "Русское небо", завершила полеты 15 октября 2017 года из-за крупной финансовой задолженности. В июне этого года Мещанский суд Москвы приговорил за мошенничество в сфере кредитования к трем годам и восьми месяцам колонии общего режима генерального директора авиакомпании "ВИМ-Авиа" Александра Кочнева, к трем годам и шести месяцам - главного бухгалтера Екатерину Пантелееву. По данным СК, владелец авиакомпании Рашид Мурсекаев, а также гендиректор, финансовый директор и главный бухгалтер с 2015 по 2017 год закупали нефтепродукты и топливо по завышенным ценам у подконтрольных им фирм и уклонялись от выполнения обязательств перед контрагентами. Мурсекаев и финансовый директор авиакомпании скрылись от следствия и были заочно арестованы и объявлены в международный розыск, расследование в их отношении продолжается.