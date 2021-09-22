Министр энергетики Испании заявила, что ЕС решает проблему роста цен на электроэнергию

МАДРИД, 22 сентября. /ТАСС/. Евросоюз разрабатывает варианты помощи членам сообщества в связи с рекордно высокими ценами на электроэнергию. Об этом в среду сообщила министр энергетики и окружающей среды Испании Тереза Рибера.

"Комиссар завершил обсуждение, сказав, что они работают над подготовкой предложений по гибким вариантам решения, чтобы урегулировать эту ситуацию на европейском уровне. В ближайшие недели они [члены исполнительного органа] представят всем свои предложения", - приводит ее слова агентство Reuters.

По словам Риберы, министры энергетики стран ЕС выразили обеспокоенность ростом цен на энергоносители во время встречи.