{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Крупнейший банк Крыма сообщил об ограничениях в работе сервисов

РНКБ банк - системообразующий банк Республики Крым со 100-процентным государственным участием

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Российский национальный коммерческий банк (РНКБ), являющийся системообразующим банком Республики Крым, сообщил о временных ограничениях в работе сервисов.

"В работе банковских сервисов (банкоматов, терминалов самообслуживания, платежных терминалов и мобильного приложения) возможны временные ограничения. Наши специалисты делают все возможное, чтобы урегулировать данный вопрос в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте банка.

РНКБ банк - системообразующий банк Республики Крым со 100-процентным государственным участием, один из крупнейших региональных банков Южного федерального округа. РНКБ обслуживает более 2,2 млн физических лиц и около 85 тыс. корпоративных клиентов.

Теги
РоссияКрым
Зеленский обсудил с главой Microsoft противодействие дезинформации и кибербезопасность
Кроме того, стороны обсудили реализацию совместных проектов
Читать полностью