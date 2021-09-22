Крупнейший банк Крыма сообщил об ограничениях в работе сервисов

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Российский национальный коммерческий банк (РНКБ), являющийся системообразующим банком Республики Крым, сообщил о временных ограничениях в работе сервисов.

"В работе банковских сервисов (банкоматов, терминалов самообслуживания, платежных терминалов и мобильного приложения) возможны временные ограничения. Наши специалисты делают все возможное, чтобы урегулировать данный вопрос в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте банка.

РНКБ банк - системообразующий банк Республики Крым со 100-процентным государственным участием, один из крупнейших региональных банков Южного федерального округа. РНКБ обслуживает более 2,2 млн физических лиц и около 85 тыс. корпоративных клиентов.