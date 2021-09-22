Microsoft представила складывающийся смартфон Surface Duo 2

ТАСС, 22 сентября. Корпорация Microsoft на презентации новых продуктов показала второе поколение своего складывающегося смартфона - Surface Duo 2. Презентация ведется онлайн на официальном сайте компании.

Смартфон раскладывается как книжка, что позволяет использовать два экрана одновременно. Новинка получила значительные улучшения по сравнению с предыдущей версией. В частности, теперь смартфон оснащен системой из трех камер (основная широкоугольная, сверхширокоугольная и телефото), процессором Qualcomm Snapdragon 888 с поддержкой 5G. Surface Duo 2 имеет 8,3-дюймовый дисплей с частотой обновления экрана до 90 Гц.

Приложение камеры теперь запускается на двух экранах: можно видеть свое предыдущее фото рядом с новым снимком. Или, например, сразу редактировать фото на другом экране.

Компания также объявила, что около 150 игр, среди которых Asphalt Legends 9, Modern Combat 5 и Dungeon Hunter 5, адаптированы под двухэкранный смартфон: один дисплей можно использовать как контроллер, второй - для непосредственно для отображения игры. Копировать и вставлять теперь можно автоматически переключаясь между смартфоном и компьютером.

Surface Duo 2 работает на ОС Android. Доступные цвета - белый и черный.