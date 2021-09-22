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В Калининградской области могут создать международный транспортно-логистический комплекс

Этот вопрос обсудили губернатор Антон Алиханов и председатель совета директоров FESCO Андрей Северилов

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Возможность реализации инвестиционного проекта по созданию на территории Калининградской области международного транспортно-логистического комплекса обсудили губернатор Антон Алиханов и председатель совета директоров FESCO Андрей Северилов. Стороны подписали соглашение развитии транспортно-логистической инфраструктуры региона, сообщает в среду пресс-служба правительства региона.

"Стороны договорились рассмотреть возможность реализации инвестиционного проекта по созданию на территории Калининградской области международного транспортно-логистического комплекса. Также FESCO в сотрудничестве с образовательными организациями региона намерена запустить обучающие программы в области логистики для формирования кадрового резерва отрасли", - говорится в сообщении.

По словам Антона Алиханова, приход в регион такого крупного и мощного игрока ощутимо усилит экономику транспортного комплекса региона и поможет решению задач, которые утверждены в целом ряде поручений Совета безопасности Российской Федерации и в "дорожной карте" по развитию транспортного комплекса Калининградской области.

"Калининградская область предоставляет уникальные возможности для осуществления кратчайших транзитных коммуникаций, связывающих Россию с Западной Европой. <...> В рамках соглашения о сотрудничестве, используя преимущества наших сервисов, мы планируем создание крупного логистического терминала, который обеспечит дополнительную пропускную способность и значительно увеличит идущий через порт Калининграда экспортно-импортный контейнерный грузопоток", - отметил Андрей Северилов.

Транспортная группа FESCO - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Диверсифицированный портфель активов FESCO позволяет осуществлять доставку грузов "от двери до двери" и контролировать все этапы интермодальной транспортной цепочки. Группе принадлежат "Владивостокский морской торговый порт", железнодорожный оператор "Трансгарант", оператор фитинговых платформ "Русская тройка". FESCO оперирует сухими терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске и Томске, в управлении Группы находится около 50 тысяч контейнеров, парк фитинговых платформ составляет более семи тысяч единиц, флот Группы включает 19 транспортных судов, которые преимущественно осуществляют перевозки на собственных морских линиях.

Теги
Алиханов, Антон АндреевичКалининградская область
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