В Калининградской области могут создать международный транспортно-логистический комплекс

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Возможность реализации инвестиционного проекта по созданию на территории Калининградской области международного транспортно-логистического комплекса обсудили губернатор Антон Алиханов и председатель совета директоров FESCO Андрей Северилов. Стороны подписали соглашение развитии транспортно-логистической инфраструктуры региона, сообщает в среду пресс-служба правительства региона.

"Стороны договорились рассмотреть возможность реализации инвестиционного проекта по созданию на территории Калининградской области международного транспортно-логистического комплекса. Также FESCO в сотрудничестве с образовательными организациями региона намерена запустить обучающие программы в области логистики для формирования кадрового резерва отрасли", - говорится в сообщении.

По словам Антона Алиханова, приход в регион такого крупного и мощного игрока ощутимо усилит экономику транспортного комплекса региона и поможет решению задач, которые утверждены в целом ряде поручений Совета безопасности Российской Федерации и в "дорожной карте" по развитию транспортного комплекса Калининградской области.

"Калининградская область предоставляет уникальные возможности для осуществления кратчайших транзитных коммуникаций, связывающих Россию с Западной Европой. <...> В рамках соглашения о сотрудничестве, используя преимущества наших сервисов, мы планируем создание крупного логистического терминала, который обеспечит дополнительную пропускную способность и значительно увеличит идущий через порт Калининграда экспортно-импортный контейнерный грузопоток", - отметил Андрей Северилов.

Транспортная группа FESCO - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Диверсифицированный портфель активов FESCO позволяет осуществлять доставку грузов "от двери до двери" и контролировать все этапы интермодальной транспортной цепочки. Группе принадлежат "Владивостокский морской торговый порт", железнодорожный оператор "Трансгарант", оператор фитинговых платформ "Русская тройка". FESCO оперирует сухими терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске и Томске, в управлении Группы находится около 50 тысяч контейнеров, парк фитинговых платформ составляет более семи тысяч единиц, флот Группы включает 19 транспортных судов, которые преимущественно осуществляют перевозки на собственных морских линиях.