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Выпуск легковых автомобилей в России в январе - августе вырос на 29,8%

Производство легковушек снизилось на 2,4% в годовом выражении и на 19,8% по сравнению с июлем

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Производство легковых автомобилей в январе - августе 2021 года увеличилось на 29,8% в годовом выражении, до 916 тыс. шт., следует из данных Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

При этом в августе производство легковушек снизилось на 2,4% в годовом выражении и на 19,8% по сравнению с июлем 2021 года.

Выпуск грузовых автомобилей в январе - августе этого года вырос на 44,6%, до 112 тыс. шт.

Производство автобусов максимальной массой более 5 тонн в январе - августе увеличилось на 9,6% в годовом выражении, до 8,4 тыс. шт., автобусов максимальной массой менее 5 тонн - на 13%, до 13,1 тыс. шт.

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