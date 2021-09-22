Экспорт продукции АПК из России с начала года вырос на 18%

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Экспорт агропромышленной продукции из России, по данным на 19 сентября 2021 года, вырос на 18% в годовом выражении и достиг $22,382 млрд, говорится в сообщении федерального центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ.

Неделей ранее темп роста также составлял 18%.

Экспорт зерновых за отчетный период увеличился на 14% и составил $6,882 млрд, продукции масложировой отрасли - на 45%, до $4,721 млрд, поставки мясной и молочной продукции - на 28%, до $1,013 млн. Экспорт рыбы и морепродуктов вырос на 11% и достиг $3,795 млрд, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности - на 7%, до $2,974 млрд. Экспорт прочей продукции АПК возрос на 14% - до $2,998 млрд.

В структуре экспорта 12,6% поставок пришлось на Турцию, 11,5% - на ЕС, на Китай - 11%, на Южную Корею - 7,3%, Казахстан - 6,2%, Египет - 4,9%, Белоруссию - 4,3%, Украину - 2,6%, Узбекистан - 2,2%, Саудовскую Аравию - 2%. По данным на 19 сентября, поставки российской продукции АПК в Турцию выросли на 34% в годовом выражении (до $2,827 млрд), в ЕС - на 33% (до $2,583 млрд,), экспорт агропромышленной продукции из России в Китай снизился на 7% (до $2,465 млрд), в Южную Корею поставки выросли на 55% (до $1,638 млрд), в Казахстан - на 20% (до $1,388 млрд).