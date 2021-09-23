Мишустин встретится с членами бюро правления РСПП

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг проведет встречу с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Как уточняется в сообщении, в мероприятии также примут участие первый зампред правительства Андрей Белоусов, вице-премьер - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, глава Минпромторга Денис Мантуров, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр финансов РФ Антон Силуанов.

В пресс-релизе кабмина не обозначена повестка встречи. Ранее источники ТАСС сообщали, что 23 сентября на уровне премьера продолжатся консультации по изменению налоговых механизмов для майнинговых отраслей промышленности.

Вопрос об изменении налоговой нагрузки

Власти и представители металлургических компаний и производителей удобрений с прошлой недели активно обсуждают изменение налоговой нагрузки с 2022 года, которая по инициативе Минфина должна возрасти на бизнес на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры.

Обсуждается изменение расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), а также рост налога на прибыль для тех организаций, которые в последние пять лет тратили на дивиденды больше, чем инвестировали.

Повышение НДПИ для металлургической, угольной и химической промышленности с 2022 года может ежегодно приносить в бюджет до 160 млрд рублей, ранее сообщил журналистам Силуанов.

О вывозных пошлинах на металлы

С 1 августа в России действуют пошлины на экспорт черных и цветных металлов, а также продукции металлургии за пределы Евразийского экономического союза. Их действие продлится до 31 декабря нынешнего года.

Такое решение было принято правительством по предложению Минэкономразвития, Минфина и Минпромторга, чтобы сдержать рост цен на металлопродукцию на внутреннем рынке. В частности, быстрый рост мировых цен на металлы и, как следствие, подорожание такой продукции в России затрудняли реализацию крупных инфраструктурных проектов, требовали дополнительных расходов на строительство социальных объектов и производство промышленной продукции.

Пошлина состоит из базовой ставки в 15% и специфического компонента, который рассчитывается в долларах за тонну. Величина последнего рассчитывается в зависимости от вида металла (для цветных металлов) или степени переработки продукции (для черных металлов) с учетом динамики мировых цен.

Как сообщалось ранее, до конца срока действия пошлин планируется разработать постоянно действующий механизм по стабилизации цен на металлы и металлопродукцию.

Об РСПП и его бюро правления

РСПП - общероссийская организация, представляющая интересы деловых кругов в стране и на международном уровне. Согласно данным на сайте РСПП, союз включает в себя более ста отраслевых и региональных объединений и тысячи отечественных компаний, представляющих ключевые секторы экономики: ТЭК, машиностроение, инвестиционно-банковскую сферу, а также оборонно-промышленный комплекс, строительство, химическое производство, легкую и пищевую промышленность, сферу услуг. В задачи союза входит консолидация усилий промышленников и предпринимателей России, направленных на улучшение деловой среды, повышение статуса российского бизнеса в стране и в мире, поддержание баланса интересов общества, власти и бизнеса.

Бюро правления РСПП занимается оперативным руководством деятельностью союза. В состав бюро входят 30 бизнесменов и управленцев, представляющих крупнейшие российские промышленные предприятия, нефтегазовые, транспортные компании, банки и инвестиционные фонды. В бюро правления также входит президент РСПП Александр Шохин.