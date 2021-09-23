Чешские власти предложили ЕК изменить план сокращения вредных выбросов

ПРАГА, 23 сентября. /ТАСС/. Власти Чехии обратились в Еврокомиссию с предложением пересмотреть план по сокращению в Евросоюзе выбросов выхлопных газов от двигателей автомобилей, работающих на традиционном топливе. Со ссылкой на вице-премьера и главу Минпромторга республики Карела Гавличека об этом сообщило в среду Чешское телевидение.

Предлагаемый ЕК план, согласно вице-премьеру, не учитывает различия в промышленной и энергетической инфраструктуре государств - членов ЕС. Его возможная реализация нанесет ущерб конкурентоспособности чешской автомобильной промышленности. Эта отрасль является одной из базисных для экономики республики.

ЕК, как считают в Праге, не учитывает также возможность значительного подорожания автомобилей и реакцию европейских потребителей на это. Рост стоимости машин в результате запрета на выпуск двигателей, использующих традиционное топливо, приведет к резкому увеличению в ЕС парка старых машин. Следствием этого станет не сокращение эмиссий, а, наоборот, их повышение. Предлагаемый ЕК план должен быть технически осуществимым и экономически эффективным.