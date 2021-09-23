"Известия": три региона заинтересовались выпуском "зеленых" облигаций вслед за Москвой

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга, Московской области и Краснодарского края заинтересовались выпуском "зеленых" облигаций после того, как подобные ценные бумаги на 70 млрд рублей были выпущены правительством Москвы. Об этом газете "Известия" сообщил замминистра экономического развития РФ Илья Торосов.

"Мы ждем увеличения рынка на 50% от текущих позиций. Сейчас объем российского рынка устойчивых облигаций составляет 118 млрд рублей, не считая эмиссии РЖД. В конце следующего года он достигнет 200 млрд", - добавил Торосов.

Правительства Санкт-Петербурга, Подмосковья и Краснодарского края не поделились с газетой планами по выпуску "зеленых" облигаций.

"Зеленые" облигации Москвы - это первые выпущенные в России "зеленые" облигации, которые были включены в список ценных бумаг Люксембургской биржи. Включение означает, что информация о "зеленых" облигациях Москвы и в целом о городе Москве как эмитенте высоконадежных ценных бумаг теперь доступна финансовым организациям всего мира в принятом среди инвесторов формате. Это будет способствовать росту информированности международных инвесторов о ценных бумагах Москвы и позволит столице проводить новые размещения на более выгодных для себя условиях", - сказал ранее заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

74-й облигационный выпуск облигаций Москвы был размещен 27 мая 2021 года, облигации обращаются в секторе устойчивого развития Московской биржи. Ценные бумаги выпущены с постоянным купоном в размере 7,38% годовых. Срок обращения облигаций составляет семь лет, объем выпуска - 70 млрд рублей.

Средства от выпуска "зеленых" облигаций Москвы направляются на реализацию приоритетных проектов города, обеспечивающих снижение выбросов загрязняющих веществ и парникового газа (СО2) от автотранспорта, - замену автобусного парка на электробусы и строительство Большой кольцевой линии метро.