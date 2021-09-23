В "Газпром нефти" заявили, что параметры сделки ОПЕК+ отвечают нынешним условиям на рынке

ДУБАЙ, 23 сентября. /ТАСС/. Существующие параметры сделки ОПЕК+, которые позволяют странам-участникам совокупно каждый месяц увеличивать добычу на 400 тыс. баррелей нефти в сутки, отвечают текущим условиям на рынке. Но "Газпром нефть" при необходимости готова более быстро наращивать добычу, сообщил журналистам заместитель председателя правления компании Вадим Яковлев в кулуарах конференции SPE Annual Technical Conference в Дубае.

"По большому счету, я думаю, что отвечают. Но в конце концов это решения, которые принимаются на уровне стран-участниц", - сказал он.

"У меня нет никаких сомнений в том, что этот механизм обеспечит стабильную ситуацию на рынке, как бы ни действовали краткосрочные факторы. Мы при этом, если потребуется наращивать объемы добычи быстрее, чем было объявлено, к этому готовы", - добавил Яковлев.