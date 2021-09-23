Потребители предложили обнулить доходность по проектам новых блоков АЭС

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Ассоциация "Сообщество потребителей энергии" (СПЭ, объединяет более 30 крупнейших предприятий России из различных отраслей экономики) выступила за установление нулевой доходности для новых проектов атомных энергоблоков, которые будут введены после 2025 года. Об этом говорится в письме директора ассоциации Василия Киселева на имя вице-премьера РФ Александра Новака (ТАСС ознакомился с копией документа).

Глава СПЭ отметил, что реализация целей климатической повестки и введение механизмов углеродного регулирования для ключевых российских экспортных товаров усилят роль и повысят потенциал атомной энергетики, что создаст для нее дополнительные источники дохода. При этом даже сейчас электроэнергия, выработанная на АЭС, может торговаться с премией в 3-5% к цене на рынке "на сутки вперед", а при усилении влияния атомной генерации премия может коррелировать с биржевой ценой квот на выбросы, которые в настоящее время торгуются на Европейской бирже на уровне €60-65 за тонну.

"Таким образом, в ближайшее время у Росэнергоатома появится дополнительный гарантированный источник формирования средств для возмещения инвестиций", - пишет Киселев.

Помимо обнуления доходности по новым проектам, "Сообщество потребителей энергии" предложило исключить из базы для инвестиционных расчетов объем бюджетных средств и государственных субсидий, получаемых Росатомом для реализации новых проектов, а также установить период поставки мощности, сопоставимый со сроком эксплуатации энергоблоков - около 60 лет. В ассоциации также выступили за исключение индексации капитальных затрат проекта на период задержки ввода новых блоков, если в ней виновата сама компания.

Ранее издание "Коммерсантъ" сообщило, что в Министерстве энергетики РФ прорабатывают данные предложения. В Федеральной антимонопольной службе письмо не получили.