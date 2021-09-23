Кабмин утвердил правила выдачи разрешений на ввоз медицинских изделий для тяжелобольных

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила выдачи разрешений на ввоз медицинских изделий для пациентов с тяжелыми заболеваниями. Об этом в четверг сообщила пресс-служба правительства.

Уточняется, что решение касается ввоза незарегистрированных в России и не имеющих отечественных аналогов медицинских изделий, которые необходимы конкретным пациентам по жизненным показаниям.

С 1 марта 2022 года для ввоза таких изделий Росздравнадзор будет выдавать специальное разрешение. Заявление на его получение и необходимые документы благотворительные фонды и медицинские организации смогут направлять в электронной форме через портал госуслуг, поясняется в сообщении. Разрешение Росздравнадзора будет размещаться в личном кабинете заявителя в течение пяти дней.

"Такой формат упростит и ускорит процесс ввоза медицинских изделий для пациентов с тяжелыми заболеваниями", - добавили в кабмине.

Как отмечается в сообщении, по прежним правилам подобные медизделия ввозились в индивидуальном порядке по согласованию с Росздравнадзором, но четкого регламента не было.