"Известия": ЦБ отложил штрафование за нарушение закона об участии в нежелательных НПО

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Банк России отложил до 1 апреля 2022 года применение штрафов в отношении банков за нарушение закона о запрете на участие в работе нежелательных неправительственных организациях (НПО) за пределами РФ, который вступает в силу с 1 октября 2021 года. Об этом сообщает газета "Известия" в четверг со ссылкой на письмо ЦБ РФ, направленное в кредитные организации.

Реализация указанных изменений потребует принятия банками комплекса мер организационно-технического характера, поясняет Банк России в письме. В связи с этим на период с 1 октября 2021 года по 1 апреля 2022 года регулятор считает целесообразным отказаться от применения мер за нарушение порядка или сроков представления в уполномоченный орган сведений и информации об операциях в соответствии с изменениями в антиотмывочный закон.

По данным газеты, приостановление штрафных санкций против банков, наущающих новые правила антиотмывочного закона, согласовано с Росфинмониторингом.

Как сообщают "Известия", Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил письмо в ЦБ с просьбой ввести мораторий на штрафы за нарушение закона о запрете на участие в работе нежелательных НПО за пределами РФ. В НСФР также отметили, что банковский сектор не мог исполнить требования в срок и столкнулся с увеличением расходов на отчетность перед Росфинмониторингом.

Как пояснил газете замглавы НСФР Александр Наумов, отслеживание всех операций в адрес физлиц и юрлиц без ограничения по сумме - это большой объем работы, даже при наличии перечня стран, определяемых Росфинмониторингом. Наумов также уточнил, что мера затрагивает и граждан, которые перечисляют средства сами себе через иностранные банки или оформляют возврат заказа из зарубежного интернет-магазина.

О законе

Закон вводит норму о запрете на "участие в деятельности иностранной или международной неправительственной организации за пределами территории РФ граждан РФ, лиц без гражданства, постоянно проживающих в РФ, и российских юридических лиц". Вводится дополнительный квалифицирующий признак для отнесения иностранной или международной организации к разряду нежелательных: это посредничество в проведении операций с деньгами или имуществом уже признанных нежелательными в РФ организаций "в целях осуществления такой организацией деятельности, представляющей угрозу основам конституционного строя РФ, обороноспособности или безопасности государства".

Закон также устанавливает, что Росфинмониторинг будет отслеживать любые денежные переводы гражданам и юрлицам, которые поступают с территории определенных государств.

Перечень таких стран будет относиться к информации ограниченного доступа и доводиться до банков в соответствии с порядком, определенным Росфинмониторингом по согласованию с ЦБ РФ.