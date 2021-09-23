Индекс Мосбиржи на открытии торгов вырос на 0,51%

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи на открытии торгов увеличился на 0,51%, до 4051,36 пункта, индекс РТС вырос на 0,31%, до 1752,72 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи замедлил рост до 4049,22 пункта (+0,45%), индекс РТС - до 1752,37 пункта (+0,29%).

Стоимость ноябрьского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE увеличивалась на 0,25% - до $76,38 за баррель. Фьючерс на WTI дорожал на 0,21% и торгуется на уровне $72,38 за баррель.