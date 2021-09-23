В аукционе на месторождение золота Кючус в Якутии примут участие четыре компании

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Четыре компании, в том числе "дочка" золотодобытчика "Полюс", подали заявки на аукцион на крупное золоторудное месторождение Кючус, расположенное в Якутии. Об этом сообщили журналистам в Минприроды.

"Заявочные материалы поступили от ПАО "Приаргунское ПГХО", ООО "Белое Золото", АО "Атомредметзолото" [входит в Росатом], ООО "Полюс Магадан", - отметили в министерстве.

Аукцион на месторождение Кючус состоится 8 октября. В Минприроды ранее отмечали, что аукцион будет проводиться со спецусловиями. Согласно первому условию, уровень добычи на месторождении должен составить не менее 10 т золота в год с даты выхода на проектную мощность. Второе условие - победитель аукциона обязан не позднее 30 июня 2028 года начать использовать электроэнергию атомной генерации не менее 35 МВт, которую должна поставлять атомная станция малой мощности в Якутии.

По состоянию на 1 января 2020 года запасы золота на участке недр, включающем месторождение Кючус, составляют 70,92 т по категории C1, 38,42 т по категории C2. Запасы серебра для открытой обработки по категории C2 составляют 16,6 т. Ресурсный потенциал месторождения превышает 250 т.