СМИ: город Санья на Хайнане привлечет больше инвесторов благодаря крупным форумам

ХАЙКОУ /Китай/, 23 сентября. /ТАСС/. Город Санья на южном побережье провинции Хайнань планирует привлечь как можно больше инвесторов благодаря проведению крупных форумов и важных симпозиумов. Как сообщила газета "Санья жибао", местные власти намерены укреплять контакты и расширять сферу взаимодействия со всеми странами.

По сведениям издания, с начала года представители инвестиционного управления Санья участвовали в 25 масштабных торгово-экономических мероприятиях, из них три - международного, а 22 - национального и провинциального уровня. "Главная задача - заинтересовать больше предприятий, предоставить более подробную информацию, создать дополнительные каналы для сотрудничества, помочь освоить рынки компаниям, которые планируют или уже занимаются финансированием проектов по развитию Хайнаньского порта свободной торговли", - прокомментировало ведомство официальную стратегию по привлечению зарубежного капитала.

Согласно данным управления, с января по середину сентября администрация Санья зафиксировала подписание соглашений с 510 инвесторами, зарегистрировало порядка 1,5 тыс. компаний, среди которых примерно полтора десятка - такие крупные коммерческие организации, осуществляющие деятельность в сфере современных услуг, как китайская площадка интернет-торговли JD.com ("Цзиндун.ком"), ведущий поставщик электричества Datang Corporation ("Датан корпорэйшн"), крупный промышленно-финансовый холдинг Poly Group ("Поли груп"). Среди предприятий, выразивших заинтересованность в осуществлении коммерческой деятельности на территории города, - разработчики и производители спутниковых технологий, создатели прикладных программ для смартфонов с применением искусственного интеллекта, поставщики микросхем и селекционной продукции.

Как уточнили местные власти, за восемь с половиной месяцев Санья привлек иностранные средства в размере $169 млн, зарегистрировал инвестиции в основной капитал (затраты на переоснащение и модернизацию производственных мощностей - прим. ТАСС) примерно на $1,5 млрд, обеспечил налоговые поступления на $282 млн.

Санья - один из ключевых центров экономического развития Хайнаня, значительную часть доходов которого обеспечивает сфера услуг. Администрация острова планирует превратить город в ведущий финансово-экономический центр с передовой инфраструктурой, где будут находиться штаб-квартиры крупных китайских и зарубежных компаний. Этот крупный населенный пункт, также известный во всем мире как первоклассный курорт, преображается из года в год, привлекая внимание все большего количества инвесторов.