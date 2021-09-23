Новосибирский технопарк первым в регионе войдет в реестр Минпромторга

НОВОСИБИРСК, 23 сентября. /ТАСС/. Промышленный технопарк новосибирского Академгородка, части Советского района города, где расположены основные научные институты, до конца года первым в Новосибирской области войдет в федеральный реестр промышленных технопарков Минпромторга России. Это даст территории возможность пользоваться широким набором мер региональной и федеральной поддержки, сообщил в четверг на форуме InPark в Новосибирске директор департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга России Виталий Хоценко.

"Мы были в Академгородке в технопарке, который будет в ближайшее время на территории Новосибирской области первым промышленным технопарком, включенным в реестр Минпромторга России. Один из первых в стране, включенных в реестр", - сказал он, уточнив, что технопарк войдет в реестр до конца года.

Хоценко добавил, что включение в реестр даст территории возможность пользоваться региональными преференциями, которые власти предоставляют управляющим компаниям и резидентам парков. Также благодаря новому статусу технопарк получит различные меры господдержки федерального уровня: льготные процентные ставки, инфраструктурные кредиты и другие новые меры.

Министр экономического развития области Лев Решетников уточнил, что включение территории в реестр планируется в том числе для финансирования программы развития Академгородка, которая была представлена на инвестиционном совете региона в апреле этого года.

В апреле совет по инвестициям Новосибирской области одобрил проект создания новых объектов инфраструктуры технопарка, а также возведения новых производственных и лабораторных помещений для резидентов территории. Стоимость проекта составила 3 млрд рублей. Инвестору будут предоставлены два земельных участка в аренду без торгов. Проект намерены реализовать до 2027 года. В настоящее время 23 компании подали заявки на получение помещений в объеме 40,5 тыс. кв. м.

X Международный форум территорий развития и инвестиций InPark-2021 проходит в Новосибирске с 22 по 24 сентября. Его участники подведут предварительные итоги и дадут оценку текущего состояния и перспектив развития парковых проектов в России, расскажут о трендах развития промышленной инфраструктуры, обсудят меры государственной поддержки.