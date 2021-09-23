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В России планируют перевести 17 федеральных госуслуг в дистанционный формат

Это станет возможным уже в 2021 году, отметил замдиректора департамента координации программ и проектов Минэкономразвития Юрий Зарубин

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 сентября. /ТАСС/. Получение 17 федеральных государственных услуг станет возможным в дистанционном формате в 2021 году, сообщил в четверг на пленарном заседании форума "Проф - IT" в Нижнем Новгороде заместитель директора департамента координации программ и проектов Минэкономразвития РФ Юрий Зарубин.

"В этом году планируем закрыть 17 [государственных] федеральных услуг из 76", - сказал Зарубин.

Он отметил, что остальные федеральные услуги выведут в онлайн в следующем году. "По срокам у нас вся эта работа запланирована на два года", - сказал замдиректора департамента.

В апреле президент РФ Владимир Путин сообщил, что большинство государственных услуг через три года должны предоставляться в дистанционном формате.

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