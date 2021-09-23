Эксплуатацию беспилотных машин без испытателей в салоне одобрили в Иннополисе

КАЗАНЬ, 23 сентября. /ТАСС/. Депутаты Государственного совета Татарстана поддержали введение в Иннополисе экспериментального правового режима. Он даст возможность эксплуатации беспилотных автомобилей без участия людей. Соответствующий проект постановления приняли на заседании в четверг.

С декабря 2018 года в Иннополисе проводится эксперимент по опытной эксплуатации беспилотных автомобилей с водителями-испытателями, которые следят за ходом поездки с переднего пассажирского сиденья. На территории города курсируют восемь таких беспилотных автомобилей такси, принадлежащих компании "Яндекс". Введение экспериментального правового режима позволит тестировать беспилотные автомобили без участия иинженера-испытателя.

"Госсовет постановляет согласиться с возможностью установления экспериментального правового режима в сфере цифровых технологий по эксплуатации высокоавтоматизированных транспортных средств на территории города Иннополис Республики Татарстан", - говорится в проекте постановления, принятого депутатами.

Как сообщил ТАСС заместитель премьер-министра республики Роман Шайхутдинов, площадками для тестирования полностью беспилотных машин должны стать Иннополис и Сколково. Даты запуска беспилотников без инженера на конкретной территории будут зависеть от сроков согласования программы испытаний в правительстве России, отметил он.

"За три года беспилотные такси "Яндекса" совершили более 20 тысяч поездок в Иннополисе. Экспериментальные правовые режимы в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации, закон о которых был принят в прошлом году, позволят перевести этот сервис на следующий уровень и выполнять поездки без сопровождающего сотрудника в салоне вообще", - отметил Шайхутдинов.

Глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин в беседе с корреспондентом ТАСС отметил, что применение цифровых решений не всегда соотносится с действующим законодательством. "Поэтому законодатель позволил создавать такие территории, так называемые цифровые песочницы, где локально могут технологии быть апробированы, не нарушая действующее законодательство. Где будет оценена эффективность и целесообразность их решений, и в последующем можно внести изменения в действующее законодательство. Поэтому это очень правильная практика", - сказал Хайруллин.