Резидент ОЭЗ Москвы модернизирует линейку промышленных микросхем для применения в Арктике

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" компания "Микрон" модернизирует производство промышленных микросхем для работы в экстремальных условиях. Об этом сообщил в четверг руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

"ГК "Микрон" - ведущий резидент кластера микроэлектроники в столичной особой экономической зоне и один из крупнейших производителей России. На его долю приходится почти 30% выпущенной продукции в этом кластере за первые шесть месяцев 2021 года. Компания планирует модернизировать линейку микросхем управления питанием, применяемых в аппаратуре промышленной автоматики, медицинской технике, а также в аппаратуре для использования в экстремальных условиях: от арктических широт и глубоководных работ до космоса", - цитирует Прохорова пресс-служба департамента.

По словам гендиректора ОЭЗ "Технополис "Москва" Геннадия Дегтева, срок реализации проекта составит три года. "Модернизация позволит улучшить технические характеристики и экономические параметры этих микросхем, расширить спектр их применения. Также это послужит модернизации устройств в различных областях цифровой экономики", - отметил он.

Как уточнили в пресс-службе, на реализацию проекта "Микрону" предоставлена субсидия Минобрнауки РФ в размере 150 млн рублей. Опытно-конструкторские работы выполнят совместно с НПК "Технологический центр", осуществляющим комплексные исследования и разработки в области микро- и наноэлектроники, микро- и наносистемной техники и приборов на их основе.

"Микрон" входит в группу компаний "Элемент" и является крупнейшим производителем и экспортером микроэлектроники в России, уточнили в департаменте. "Микрон" производит более 700 типономиналов продукции, включая интегральные схемы для защищенных носителей данных, идентификационных, платежных и транспортных документов, управления питанием и RFID-маркировки для различных отраслей цифровой экономики.