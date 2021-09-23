За последние два года 27,4% российских предпринимателей подвергались кибератакам

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Более четверти российских предпринимателей (27,4%) подвергались кибератакам за последние два года, в то время как 59,4% не коснулась данная проблема. Об этом говорится в исследовании компании Group-IB и издания The Bell, представленном на заседании Bell.Club в четверг.

"По данным опроса, 27,4% российских предпринимателей за последние два года подвергались кибератакам, большинство (59,4%) утверждают, что их эта проблема не коснулась - "им везло", еще 13% не знают, были ли вообще такие атаки, потому что этим вопросом должны заниматься IT-специалисты или служба безопасности. Больше половины опрошенных бизнесменов (50,9%) считают опасной угрозу программ-шифровальщиков и примерно столько (51,9%) же убеждены, что их компания "скорее не защищена" от атак шифровальщиков", - говорится в исследовании.

В Group-IB добавили, что число атак на организации в РФ в текущем году выросло более чем на 200%.

О том, что электронная почта в 40-60% является точкой проникновения в сеть, знают 50% респондентов. При этом 50% не используют дополнительных технологий защиты почты, ограничиваясь встроенными возможностями. Около 16% не думают о защите электронной почты.

О выкупе за данные

Размер запрашиваемого у российских компаний выкупа зависит от величины организации и варьируется от нескольких сотен тысяч до десятков миллионов рублей. Средний выплаченный выкуп в 2021 году составил порядка 3 млн рублей, среднее время простоя атакованной компании - 18 суток, отметили в Group-IB.

Большинство респондентов (77,4%) сообщили, что не готовы платить выкуп мошенникам, в то время как 17,9% готовы отдать 5 млн рублей, 3,7% - 10 млн рублей, 1% - 100 млн рублей.

Треть опрошенных предпринимателей (33%) заявили, что остановка на несколько часов уже критична для их бизнеса, еще для 30% критичным является простой на один день.

"Несмотря на то, что результаты нашего исследования выглядят довольно оптимистично, они показали парадоксальную вещь: большинство опрошенных знают о том, что они не защищены от атак, осознают опасность программ-вымогателей, но при этом не пытаются от них эффективно защититься. Пока я не видел электронную почту, которую невозможно было бы "пробить". Недооценка этого простейшего вектора проникновения тех же вымогателей - опасна. Иллюзию защищенности подпитывает тот факт, что громких новостей с огромными выкупами, как на Западе, в России, пока нет. Но это лишь вопрос времени", - приводятся в сообщении слова замруководителя лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Олега Скулкина.